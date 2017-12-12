Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyası, dün güne acı bir kayıp haberiyle başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, dün sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlar’ın eşi Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. “Kurucu üyelerimizden, kıymetli dost, dava arkadaşımızdı” dediği İbrahim Çağlar’ın ani vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan “Sayın Çağlar’dan beklediğimiz çok hizmetler vardı. Sayın Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, İTO camiasına, iş dünyamıza, milletimize baş sağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım da Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak baş sağlığı dilerken, bakanlar, milletvekilleri ve iş dünyası Çağlar’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Ülkemiz çok kıymetli, üretken evladını genç yaşta kaybetmiştir.” derken, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan “Ülkemiz, Türkiye iş dünyası için daha yapacak birçok şeyi olan iş insanını, ben ise çok değerli bir dostumu kaybettim.” ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi “Ülkemizin geleceği adına çeşitli faaliyetlere imza attık.” dedi.

Çağlar’ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak Sahrayıcedid Aile Kabristanı’nda defnedilecek. 1960 doğumlu olan Çağlar, 2013’ten bu yana İTO başkanıydı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN ÇEKİMLERİNDEYDİ

Dün sabaha doğru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Çağlar, önceki gün Payitaht Abdülhamid dizisinin setinde kamera karşısına geçmişti. Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal sosyal medya paylaşımında Çağlar’ın dizide Dersaadet Ticaret Odasının kuruluşunun canlandırıldığı sahnede rol aldığını belirtti. Esenkal paylaşımına “Kıymetli İbrahim Çağlar, dün İzmit SEKA Platosunda; Dersaadet Ticaret Odasının (İTO) kuruluşunun canlandırıldığı Payitaht Abdülhamid dizimizin sahnesinde bizzat rol alarak unutulmaz bir hatıra bıraktı ardında. Mekânı cennet olsun” notunu düştü.