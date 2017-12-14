Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 3 saat 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
14.12.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.
Etiketler : erdoğan,haberler,cumhurbaşkanı erdoğan,binali yıldırım,
527551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527551.aspx
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