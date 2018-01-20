Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun fiilen başladığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Afrin operasyonuna ilişkin, "Ülkemiz milletimiz için hayırlı olsun Allah ordumuzu muvaffak etsin." dedi.