Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun fiilen başladığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Afrin operasyonuna ilişkin, "Ülkemiz milletimiz için hayırlı olsun Allah ordumuzu muvaffak etsin." dedi.