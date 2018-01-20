Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun fiilen başladığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Afrin operasyonuna ilişkin, "Ülkemiz milletimiz için hayırlı olsun Allah ordumuzu muvaffak etsin." dedi.
Afrin operasyonuna Devlet Bahçeli'den ilk yorum
20.01.2018 - 15:12 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Afrin operasyonu hakkında, "Ülkemiz milletimiz için hayırlı olsun Allah ordumuzu muvaffak etsin." açıklamasında bulundu
Etiketler : bahçeli,afrin,
537865 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537865.aspx
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