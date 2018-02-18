Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni, Raco ekseninde yapmış olduğu operasyonlarda Dervişe köyünü ele geçirdi. ÖSO askeri operasyonda esir aldıkları bir teröriste su verdi. Bu an fotoğraf karesine yansıdı. 