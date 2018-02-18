Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni, Raco ekseninde yapmış olduğu operasyonlarda Dervişe köyünü ele geçirdi. ÖSO askeri operasyonda esir aldıkları bir teröriste su verdi. Bu an fotoğraf karesine yansıdı.
ÖSO askeri esir aldığı YPG'li teröriste su verdi
18.02.2018 - 21:46 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı’nda önemli görevler yapan ÖSO askerlerinin ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Etiketler : öso,ypg,afrin,
544659 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544659.aspx
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