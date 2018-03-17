Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. İhlal kararı üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay’ın tahliyesine karar verdi. Mehmet Altan'ın yeni bireysel başvurusunun ise daha sonra ele alınacağı belirtildi.
Şahin Alpay tahliye edildi
17.03.2018 - 07:09 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini" ileri süren kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın yaptığı bireysel başvuruda, yeniden ihlal kararı verdi.
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550829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550829.aspx
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