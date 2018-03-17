Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. İhlal kararı üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay’ın tahliyesine karar verdi. Mehmet Altan'ın yeni bireysel başvurusunun ise daha sonra ele alınacağı belirtildi.