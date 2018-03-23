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Akıncı Üssü davasında ara karar açıklandı
23.03.2018 - 22:23 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Etiketler : FETÖ,akıncı üssü,darbe girişimi,
552154 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552154.aspx
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