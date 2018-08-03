Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 9 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 557 yılar hapis verilmesini kararlaştırdı.
Ankara garı davasında karar çıktı
03.08.2018 - 17:48 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Etiketler : Ankara Garı davası,ankara garı,gündem,son dakika,
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