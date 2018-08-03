Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 9 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 557 yılar hapis verilmesini kararlaştırdı.