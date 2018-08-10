TSK:"Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir."
TSK'dan flaş açıklama
10.08.2018 - 10:11 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK: Gri listedeki terörist Ahmet Dorak etkisiz hale getirildi
Etiketler : tsk,gri listedeki terörist,
575565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575565.aspx
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