Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’ne doğru kaydığına dair iddialarla gündeme gelen Topkapı Sarayı hakkında üst merciden açıklama geldi. Dün Topkapı Sarayı’nı gezen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, iddialara yerinde cevap verdi. Medyada yer alan haberler için “Tamamen spekülasyon” diyen Bakan Kurtulmuş şöyle konuştu: Topkapı Sarayı’nda hiçbir şekilde, bir santim dahi kayma yoktur. Yerli yerinde duruyor. Gerekli bütün çalışmalar yapılmış, raporlar alınmıştır. Bu yanlış tevatürün peşinde gitmemek lazım.

Hâlihazırda Topkapı Sarayı’yla alakalı Cumhuriyet tarihin en büyük iyileştirme ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı hatırlatan Kurtulmuş “Şu anda Topkapı Sarayı bünyesinde 20’ye yakın proje devam ediyor. Bu restorasyon ve yenileme çalışmaları yaklaşık 200 milyon liralık bir bütçeye sahip. Bir taraftan sarayın orijinal hâliyle her tarafının korunmasını temin etmek için çalışmalar sürdürülüyor, diğer taraftan da yeni teşhir alanları oluşturmak için gayretler sarf ediliyor” ifadelerini kullandı.