Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hicri Muharrem ayının 9'unda Mevlid-i Şerif, dua ve zikir eşliğinde kaynatılan ve 10 Muharrem'de Ehl-i Beyt aşıklarına ve İstanbullulara ikram edilen "aşure kaynatma" geleneği İnsan ve İrfan Vakfı çatısı altında bir kez daha hayat buldu.

Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler eşliğinde büyük kazanlarda aşure kaynatıldı.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Fatih Çıtlak, etkinlikte , Aşure dendiğinde akla sadece aş-yemek gelmemesi gerektiğini, Hz. Muhammed'in önem verdiğini ve bizzat hadislerinde bu günün önemine değindiğini söyledi.

Çıtlak, Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin bu günde oruç tuttuğunu ve ibadet ettiğini gördüğünü, bunun üzerine "Onlardan daha fazla bugüne hürmet göstermemiz lazım' dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Peygamberimiz Müslümanlara daha fazla oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Bu gelenek nereden geliyor? Efendimizden önemli olduğunu öğreniyoruz. Yine Efendimizden öğreniyoruz ki peygamberlerden bir çoğu, sıkıntılardan kurtuluşu bu günde olmuş. Ama bizim için bu gün, Efendimizden sonra elim bir vakıa olmuştur, Hz. Hüseyin Efendimizin katledildiği şehit edildiği gündür. Farklılıkları ortadan kaldırmak, zulme el pençe divan durmamak için gerektiğinde canımızı bile feda edecek fedakarlığı göstermek için Aşure hem tarihi süreç içinde bize getirdikleri hem de şu anda insanımızı birleştirmesi açısından çok mühimdir."

İstanbul'un fethi ile ilk açılan tekkenin Kocamustafapaşa'daki Merkez Tekke olduğunu dile getiren Çıtlak şöyle konuştu:

"Bu tekkenin böyle bir özelliği var. Bir başka özelliği ise Hz. Hüseyin Efendimizin kızları burada metfun. O yüzden İstanbul'un Kerbela'sı Sümbül Efendi Camisi kabul edilir. O zamanlarda İstanbul'daki ilk aş, 9 Muharrem'de burada kaynatılır ve 10 Muharrem'de mevlide gelenlere dağıtılırmış. Biz bunu bildik, duyduk, fakat senelerdir yapılmadığını öğrenince de çok üzüldük. Biz bu geleneği sürdüren ve yaşatan insanlara ulaştık. Onların kayıtlarını bulduk, onlara erişen insanları bulduk. 30 senedir bilfiil burada Aşure pişiriyorum. Aynı eski usulü ile tekkelerde pişirilen aşure nizamıyla pişiriyoruz. Kur'an-ı Kerim okunuyor, burada pişirilen aşlar, dualar, yasinler eşliğinde yıkanıyor. Tekbirler eşliğinde karıştırılarak insanların sıhhatine, birlik ve beraberliğine vesile olmasına çalışılıyor."

Çıtlak, hem bu ananeyi yaşattıklarını, hem bu kurumların insanların birleştiren tarafını gözler önüne serdiklerine vurgu yaparak, aşuredeki farklı şeylerin bir araya gelerek güzel bir tat oluşturması gibi farklı insanların bir muhabbette birleştiğinde ne kadar güzel olabileceklerini de merasimde göstermeye çalıştıklarını ifade etti.