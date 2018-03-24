Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Saygın Soysal, Elvis karakteriyle ‘Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor. ‘Hatırla Sevgili’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Kara Para Aşk’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi dizilerde rol alan Soysal, ‘Çukur’ dizisinde pek çok dengeleri de değiştirecek.