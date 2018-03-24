Oyuncu Saygın Soysal, Elvis karakteriyle ‘Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor. ‘Hatırla Sevgili’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Kara Para Aşk’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi dizilerde rol alan Soysal, ‘Çukur’ dizisinde pek çok dengeleri de değiştirecek.
Saygın Soysal ‘Çukur’a düştü
24.03.2018 - 02:15 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dâhil oluyor.
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552189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552189.aspx
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