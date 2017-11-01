Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN Bakü

Türkiye-Azerbaycan arasında şu anda 1,6 milyar dolar olan ortak ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartacak yeni anlaşmalara imza konuldu. İmzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan devlet Başkanı İlham Aliyev’in başkanlık ettiği heyetler tarafından imza altına alındı.



Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başbaşa görüşme yaptı. Daha sonra Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’na geçildi. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen 6 önemli anlaşmanın imzalandığı toplantının ardından iki lider basının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. “Sen yalnız değilsin gardaş” diyen Erdoğan, TANAP’ın bunun en güzel örneği olduğuna işaret ederek, “Şu an yoğun bir şekilde TANAP ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah, fazla sürmeyecek. Kısa bir zaman sonra artık Azeri gazı buradan Avrupa’ya kadar akmaya başlayacak. Bu tabii birilerini rahatsız etmiyor değil, ediyor” dedi. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmine işaret ederek, “İnanıyorum ki kısa zamanda aramızda 5 milyar doları yakalarız herhâlde. İnşallah bunu yakalayacağız” ifadelerini kullandı.



YALNIZ DEĞİLSİN GARDAŞ

Nahcivan ile ticaret yapma hedefinden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan “120 milyon dolar yılda Nahcivan’dan Türkiye’ye ithalatta bulunma teklifini koyduk. Nahçıvana ‘sen yalnız değilsin gardaş’ demenin adımını da atmış olacağız” açıklamasını yaptı.



İki ülke arasında gelecekte yürürlülüğe girmesi planlanan tercihli ticaret anlaşmasıyla ticaret hacminin büyük oranda artacağına işaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de “Güçlenen Türkiye bizim de gücümüzü artırıyor. Sizin başarılarınıza kalpten seviniyoruz. Aziz gardaşımın liderliği sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güce dönüşmüş durumdadır. Dostları seviniyor, düşmanları ise üzülüyor. Türkiye’nin her geçen gün gelişen savunma sanayisine büyük ilgi duyuyoruz. Türkiye’den askeri ürünler alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Azerbaycan’dan Türkiye’ye 10 milyar dolar, Türkiye’den Azerbaycan’a da 11 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların hacmi artacak. Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan yatırımları 20 milyar dolara ulaşacak” diye konuştu.

Burası bizim evimiz

Aliyev ile birlikte basının önüne çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine “Şu anda biz tabii farklı bir ülkede değil, evimizdeyiz” diyerek başladı. İki liderin açıklamalarına göre, Türkiye-Azerbaycan arasında 6 anlaşma imzalandı. Azerbaycan ve Türkiye arasında; yüksek eğitim alanında iş birliği protokolü, eğitim alanında iş birliği anlaşması, tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına dair mutabakat zaptı, savunma sanayi alanında iş birliği anlaşması, yem bitkileri, tohum üretimi ve sertifikalanması alanında iş birliği anlaşması, yüksek düzeyli iş birliği konseyi altıncı toplantısı protokolü imza altına alındı.

EMİNE HANIM’DAN AZERİ GENÇLERE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesinin yeni binasının açılışını yaptı. Türkiye ve Azerbaycan millî marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Emine Erdoğan, Azerbaycan’ın en başarılı okullarından biri olan Bakü Türk Lisesi ile gurur duyduklarını söyledi. TDV Bakü Türk Lisesinin bundan sonra da parlayan bir yıldız olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Buradan mezun olan gençlerin hem Azerbaycan’ın güçlenmesine hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Eğitim ve öğretim her şeyin başıdır. İnsandaki cevheri ortaya çıkarır. Geleceği inşa eder. Sizler de geleceğimizin mimarı olacaksınız. İnanıyorum ki sadece akademik ve mesleki başarıya değil, dünyanın ihtiyacı olan merhamete, vicdana ve sevgiye de yatırım yapacaksınız. Sağlam bir gelecek ancak bu değerler üzerine bina edilebilir” diye konuştu. Açılışı gerçekleştiren Erdoğan, okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan ayrıca öğrencilerle fotoğraf çektirdi.