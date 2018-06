Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Mahmutlar Mahallesi'ndeki AK Parti seçim ofisinin açılışında, Türkiye'nin her noktasında yeni yatırımlara devam edeceklerini söyledi.Seçimin "Yapacağız" diyenlerle "Yıkacağız" diyenler arasında geçeceğini aktaran Çavuşoğlu, seçimin terörle mücadele edenlerle, teröristleri hapishaneden çıkarmak isteyenler arasında olduğunu dile getirdi.24 Haziran seçimini, "Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçimi" olarak değerlendiren Çavuşoğlu, bunun, Türkiye'yi, iki asır sonrasını dizayn edecek bir seçim olduğunu aktardı.Bu seçimin basit bir seçim olmadığına değinen Çavuşoğlu, "Bu seçim 1950'de çok partili siyasi döneme geçtikten sonraki siyasi anlamda önemli bir seçimdir. Yeni bir sistem geliyor bu seçimle." dedi.Bugüne kadar çok çalıştıklarını ama bu seçimde daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunun, Türkiye'nin şahlanışının başlayacağı bir seçim olacağını bildirdi.AK Parti ile bugüne kadar yapılanların bir başlangıç olarak görülmesini isteyen Çavuşoğlu, "16 yılda yaptıklarımızı 79 yılla kıyasladığımızda müthiş bir başlangıç, dönüşüm var. Rakamlar ortada. Biz artık gelecekle yarışıyoruz. Geçmişi unutmadık ama artık geçmişe bakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Rahatsız oluyorlar"



Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin bazılarını rahatsız ettiğinin belirterek, şunları kaydetti:

"Bizden neden rahatsızlar çünkü herkes sussa Kudüs davasında Türkiye susmaz. Türk milleti susmaz, Recep Tayyip Erdoğan susmaz. Zalimlere karşı 'Sen zalimsin' diyebilen, 'Belki sen büyüksün ama sen beni baskı altına alamazsın, senden korkmuyorum' diyen bir lider var. 'Dünya 5'ten de büyüktür' diyen bir lider var. Çünkü artık Türkiye olarak kimsenin karşısında boynu bükük durmuyoruz. Önümüze çıkan engelleri aştıkça nasıl bir millet olduğumuzu hatırlamaya başladık. Bir taraftan kalkınma, büyüme, dik duruş, diğer taraftan da zorluklar çıktıkça ve zorlukları aştıkça da nasıl bir millet olduğumuz hatırlamaya başlamamız. Kendimize olan güvenimiz gelmeye başladı. Bundan rahatsız oluyorlar."

Türkiye'nin havacılık sektöründe de büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, Avrupa'nın bazı yerlerinin eskiden havacılıkta merkez olmasına rağmen İstanbul'un bunların yerini aldığını söyledi.

İstanbul'da Avrupa'nın en büyük havalimanının yapımının sürdüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "Bir başka projemiz, Kanal İstanbul'u yapıyoruz ama 'Yapamazsın' diyorlar. Dünyanın en uzun asma köprüsünü Çanakkale'ye yapıyoruz. Buradan dostların hepsi geçer ama düşman geçemez çünkü Çanakkale geçilmez. Bunları söyleyince huzursuz oluyorlar. Olsunlar. Büyük ve yeni Türkiye geliyor. Bizi kıskananlara diyoruz ki 'Hazmetme kapasitenizi genişletin yoksa çatlayacaksınız.' Sabırla, yanlışlıklarını anlatıyoruz. Bu kibirle bir yere varamayacaklarını anlatıyoruz. Hep üst perdeden gidiyorlar. Biz öyle yapsak halkın halinden anlar mıydık, anlamazdık." diye konuştu.

"YA DARBE PEŞİNDE OLUYORLAR YA DA TERÖRİSTLERLE BERABER OLUYORLAR"

Türkiye'de devasa ve ulusal projeleri hayata geçirecek başka bir parti ve liderin olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "2023 hedefleriyle ilgili somut bir proje ortaya koyan var mı? Yok. Terörle mücadele konusunda kararlı başka bir parti, lider görüyor musunuz? Biz terörle mücadele ederken ne diyorlar 'O çıksın, bu çıksın, bunu, onu yapacağız.' Yani Türkiye'yi deviremedikleri zaman ya darbe peşinde oluyorlar ya da teröristlerle beraber oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, 'Topunuz gelin, alayınız gelin, hep birlikte gelin. Çukurlara da gömeriz, inlerine de ineriz. Sınırın ötesinde de tepelerine bineriz. Kandili de dümdüz ederiz. Sadece PKK değil, FETÖ'nün de peşindeyiz. Enselerinden tutup tutup ülkeye getiriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlere her yerde hesap soruyoruz. Peşlerini bırakmayacağız, rahat ettirmeyeceğiz. Almanya da şimdi anlamaya başladı. Anlatıyorduk. Bu Der Spiegel'de yazan yazarlarla ve araştırmacılarla da konuştuk. 'PKK'ya da yüz verdiniz, şimdi kontrol edemiyorsunuz' diyoruz. 'Yarın FETÖ belası daha büyük bir bela olarak karşınıza çıkacak', diyoruz. Şimdi biraz araştırınca gerçekleri görmeye başladılar. Türkiye karşıtlığı bunların kör etmiş gözlerini. 'Nasıl olsa Türkiye aleyhine ise iyidir' diyorlar. Ama biraz araştırdılar ve tehlikeyi gördüler. Aynı şey Amerika için de geçerlidir. Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her türlü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon da kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Ama sadece Münbiç'ten gitmeleri yetmez. Rakka'dan da göndereceğiz. Oldukları her yerden onları temizleyeceğiz. Sınırımızın karşısında bizim teröristlere tahammülümüz olamaz. Kandil'de de Kuzey Irak'ta da gerekeni yapıyoruz. Tertemiz yapacağımız sürece kadar tüm güçlerimizle peşlerini bırakmayacağız. Tertemiz olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, çok kritik bir seçime giderken vatandaşlardan, "Ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasına emanet edebilir misiniz? Eğitimini, ekonomisini başkasına emanet edebilir misiniz?" sorularına cevap aramalarını istedi.Konuşmasını, "Devletin milletin bekası için Cumhur İttifakı'nı kurduk" cümlesiyle tamamlayan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı İbrahim Aydın, Canbey Çetin, Hasan Kerem Ünsal ile seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.Bakan Çavuşoğlu, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.