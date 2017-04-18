Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Sağlık için iyi bir uyku şart. Güçlü bir bağışıklık sistemi ve hastalıklardan korunmak için iyi uyumak gerekiyor. Ancak sadece yeterli uyku değil, uyku pozisyonu da sağlığı etkiliyor. Türkiye Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, neredeyse karakterimiz haline gelen yatış şeklimizin kronik bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açtığını belirterek bu ağrılardan kurtulmak için tercih edilmesi gereken uyku pozisyonlarını tarif etti.



AĞRI İLE UYANIYORSANIZ

Vücudun kemik yapısı ve üzerini kuşatan yağ ve kas kitlesinden oluştuğunun altını çizen uzmanlar, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kas kitlesinde kramplara, zaman içerisinde kemik ve eklem yapısında hasarlar oluşmasına yol açabileceğine dikkat çekiyorlar. Bel ve boyun omurlarının bir bütün olduğunu ve uzun süre aynı pozisyonda kalmanın ağrıya yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk “Uyurken kol, bacak, bel, boyun ve dizlerin almış olduğu pozisyonlar özellikle eklemlerde bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına ya da olan rahatsızlıkların artmasına sebep olur. Yaygın vücut ağrıları ile güne başlayan kişilerin öncelikle yatış pozisyonlarına dikkat etmeleri gerekir. Uyku pozisyonlarına bağlı olarak ağrı şikâyetlerinin ya da horlama, reflü gibi diğer fiziksel şikayetlerin arttığı bilinmektedir. Yanlış pozisyonda yatmak sık sık ağrı ile uyanmaya yol açacağından ertesi gün uykulu, dikkati dağınık, sinirli, depresif bir ruh hâlinde dolaşmaya da sebep olabilir” dedi.

Bel, sırt ve boyun ağrılarından korunmak için sadece duruş, oturuş ve ağır kaldırma gibi hareketlere dikkat etmenin yeterli olmadığını anlatan Prof. Dr. Öztürk, sabahları ağrısız uyanmak için “Herkese uygun bir uyku pozisyonunu yok. Ancak ağrılarınız varsa uyurken yaptığınız gayriihtiyari hareketleri en azından uykuya dalarken düzenlemek, sabah ağrısız uyanmanızı sağlayabilir” diye konuştu.



İDEAL YATIŞ ŞEKLİ NASIL OLMALI?

Boyun, omuz ve diz ağrısı olanların ya da ileriki yaşlarda bu şikâyetlerin oluşmaması için önerilebilecek uyku pozisyonu sırtüstü veya yan yatarken boyun öne veya arkaya eğik olmadan uzanmaktır. Kollar yanda, dizlerse hafif öne eğik olmalıdır. Bacakların sırtüstü yatarken dizlerin altına konacak; yan yatarken ise dizlerin arasına konacak bir yastıkla desteklenmesi gerekir.



Ağrınıza göre uyuyun

Diz ağrısı olanlar nasıl uyumalı? Boyun ağrısı olanlar yüzüstü mü, sırtüstü mü yatmalı? Sürekli omuz ağrısı çekenler yatarken kollarını nasıl yerleştirmeli? Prof. Dr. İrfan Öztürk ağrılara göre yatış pozisyonlarını anlattı.



Boyun ağrısı için doğru yastık seçin

Boyun ağrıları boyun kasları, omurga eklemleri ve disklere ait sorunlar yüzünden meydana gelir. Uzun süre boyunu aşırı öne eğerek ya da arkaya eğerek yatmak veya yüzüstü yatıp sağa ya da sola döndürmek ertesi gün boyun ağrıları içinde uyanmaya sebep olabilir. Bu yüzden baş ve omuz arasındaki boşluğu doldurarak boynunuzu destekleyecek çok yüksek ya da çok alçak olmayan bir yastık seçmek ağrıyı engelleyebilir.



Omuz ağrısı varsa kollarınız yukarıda uyumayın!

Özellikle omuzda sinir sıkışması, kas yırtığı olan kişilerde yatış pozisyonu ile ilişkili olarak omuz ağrıları artabilir. Uzun süre kollarını yastığın üstüne koyarak sırt üstü ya da yüz üstü yatmak omuz ağrılarını artırır. Kolunu yastık yaparak uyumak da omuz ağrısı yapar.



Diziniz ağrıyorsa uyurken bükmeyin

Diz kıkırdak hastalıkları, romatizmalar, diz yumuşak doku hastalıkları, diz kapağı ya da dizin arka kısmındaki ağrılar en sık rastlanan diz şikâyetleri… Dizlerinden şikâyet edenlerin kesinlikle yapmaması gerekenlerden biri de dizleri 90 derece bükerek uyumak. Dizlerini karnına çekerek uyumak da eklemlere baskıyı artırarak ağrıya sebep olur.



Mideniz hassassa sırtüstü yatmayın

Uyku apnesi ya da horlama problemi olanların uygun yastıkta kollar vücuda bitişik yan yatmaları daha konforlu olur. Sırt üstü yatmayı seviyorsanız ise horlamanın yanı sıra mide asidinin geri kaçması sebebiyle reflü problemleri yaşayabilirsiniz.