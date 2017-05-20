Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çabuk tıkanma, giderek artan yorulma, karında şişme ile belirti veren, kişinin gündelik işlerini yapamayacak hâle geldiği durumun akciğerin hipertansiyonu olduğunu söyleyen İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Cihangir Kaymaz “Az bilinen bu hastalık, kişinin hayatını kısıtlayan ve yavaş yavaş yatağa bağımlı hâle getiren bir hastalıktır” dedi. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) olarak adlandırılan hastalıkta akciğerin korunması için erken dönemde teşhis ve tedavi yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaymaz “Siz de son zamanlarda merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorsanız ve yorgunluktan bitap düşüyorsanız bedeninizden gelen sinyallere kulak verip doktorunuza mutlaka danışın” dedi.