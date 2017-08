Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Yrd. Doç. Dr. Can “Vatandaşlar ürün alırken ‘iyi tarım’ ve “organik tarım” etiketinin olmasına dikkat etsin. Ürünün üzerinde o ürünü tanıtan sertifikanın olması lazım” dedi. Günümüzde organik gıdalarla ilgili en önemli problemin özellikle semt pazarlarında sıradan ürünlerin organik adı altında ya da doğal gibi terimlerle halkı da kandırmaya yönelik bir takım sloganlarla satılması olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Can, bunun kanunlara göre suç olduğunu söyledi.

Organik tarım ve iyi tarımın temel amacının tüketiciye güven sağlamak olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Can “Tüketicinin görebileceği tek şey ürünün sertifikası veya logosudur. Gerçekten sağlıklı ürün tüketmek isteyen kişilerin, ürünün üzerindeki iyi tarım veya organik tarım logolarının bulunduğuna dikkat etmesi şarttır” dedi.