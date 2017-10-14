Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce piyasada sadece beyaz un ve kepekli olmak üzere iki çeşit ekmek olduğunu belirten Uno CEO Yardımcısı Evin Pehlivanlı her geçen gün ekmek çeşidinin arttığını söylerek “Anadolu’da evlerde yapılan yöresel ekmekleri bir kenara ayırıyorum, markette satılan ekmekler arasına katılan her yeni çeşit, toplumun en önemli besin kaynağı olan ekmeğin besleyicilik değerini artırıyor. Mesela çiya tohumlu ekmek omega 3 açısından zengin bir ürün. Hem uzun süre tokluk sağlıyor hem de beyin faaliyetlerini destekliyor. Kinoalı ekmek yüksek protein, manganez, fosfor, demir ve çinko içeriyor. Tam buğdaylısı, kara buğdaylısı, antik buğdaylısı var. Yakında baklagil unundan yapılan ekmekler de piyasaya çıkacak. Bu ekmek, diğerlerinden daha yüksek oranda protein içerecek” dedi.