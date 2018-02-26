Markanın V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista, 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli bir motorla donatıldı. 0’dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşan 488 Pista, rakiplerine ciddi şekilde meydan okuyor.
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Markanın V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista, 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli bir motorla donatıldı. 0’dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşan 488 Pista, rakiplerine ciddi şekilde meydan okuyor.
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