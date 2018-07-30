Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GT3 yarış tecrübesinden faydalanan NISMO ekibi tarafından el yapımı olarak üretilen 3,8 litre hacimli V6 VR38DETT motor bu araç için özel geliştirildi. 720 HP güç ve 780 Nm tork sunan otomobil Brembo imzalı fren sistemi ile gücü dizginlemeye çalışıyor.