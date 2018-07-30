GT3 yarış tecrübesinden faydalanan NISMO ekibi tarafından el yapımı olarak üretilen 3,8 litre hacimli V6 VR38DETT motor bu araç için özel geliştirildi. 720 HP güç ve 780 Nm tork sunan otomobil Brembo imzalı fren sistemi ile gücü dizginlemeye çalışıyor.
50. yıla özel NISSAN GT-R
30.07.2018 - 03:04 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NISSAN’ın efsane modeli GT-R’ın 50. yılına özel versiyonu, Goodwood Festivali’nde tanıtıldı.
Etiketler : nissan,nissan gtr,
573915 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/573915.aspx
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