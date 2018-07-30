Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş tarihî birçok bölgesinden geçen 2.850 km’lik parkurda motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorileri yer alacak. Yarışa bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda ve ülkemizin sporcuları iştirak edecek.