Ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş tarihî birçok bölgesinden geçen 2.850 km’lik parkurda motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorileri yer alacak. Yarışa bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda ve ülkemizin sporcuları iştirak edecek.
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Ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş tarihî birçok bölgesinden geçen 2.850 km’lik parkurda motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorileri yer alacak. Yarışa bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda ve ülkemizin sporcuları iştirak edecek.
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