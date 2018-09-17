Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Eylül’de İstanbul’da başlayan ve 21 Ekim’e kadar 5 şehri dolaşacak olan organizasyonda, “Beklenmedik bir gün” sloganı ile, otomobilseverlere test sürüşünün yanı sıra, Google Tilt Brush ile 3 boyutlu resim çizme deneyimi de sunuluyor.