Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Havaların ısınmasıyla birlikte pencere ve balkon kapılarının açık bırakılması, tatil için uzun süreli evden ayrılma gibi durumlar hırsızlara davetiye çıkarıyor. Türkiye’de bu şekilde yılda en az 140 bin hırsızlık vakası gerçekleşiyor. Bunun 100 bini hanelere yönelik olurken, hırsızlık olaylarının yüzde 80‘i kapıdan izinsiz girişler şeklinde gerçekleşiyor. Ancak akıllı alarm ve güvenlik sistemleri ile hırsız daha kapının kilidini kırmadan tespit edilebiliyor. Ev ve iş yerlerine güvenlik hizmetleri veren Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Serkan Karasu, hırsızın kapı kilidini 1 dakika gibi kısa bir sürede kırdığını belirterek “Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Kale Alarm Kilidi (Kask) sayesinde kapıdaki hırsızı 1 dakikadan daha kısa bir sürede tespit ediyoruz. Kask ürünümüzü çelik kapının içerisine monte ediyoruz. İçerisinde bir devre bulunuyor. Bu devreyi de biz kilitle konuşturup alarm paneline bağlıyoruz. M2M ve IoT’de yapıyoruz. Dünyada bir başka eşi yok. Kask hırsız kilidi kurcalarken devreye giriyor. Daha evin içerisine girmeden saniyeler içerisinde çağrı merkezimize sinyal gidiyor. Yaklaşık 20 saniyede abonemizi arıyoruz, aboneye ulaşamaz isek polisi arıyoruz. Ürünün satışına önümüzdeki günlerde başlayacağız” dedi.

Evlerine güvenlik sistemleri taktıranların daha çok hırsızlık olayına maruz kalan kişilerden olduğunu belirten Karasu “Türkiye’de 19 milyon ev 2 milyon iş yeri var. 21 milyon liralık bir pazardan bahsediyoruz. Pazar büyük olmasına rağmen sadece 400 bin ev ve iş yeri yani toplam hanenin yüzde 2’si güvenlik sistemleri kullanıyor. Mesela 40 milyon nüfuslu Polonya’da bu oran 1 milyon. Türkiye’nin iki katından fazla. Maalesef bu konuda ülkemizde yeterli bilinç ve farkındalık yok” diye konuştu.

Kale Güvenlik olarak Türkiye’de 35 bin aboneye hizmet verdiklerini anlatan Karasu, akıllı güvenlik ve alarm sistemlerinin uygun fiyatlarla artık daha fazla eve girmeye başladığını anlattı. Aylık 59,90 lira abonelik bedeliyle abonelere hizmet verdiklerini dile getiren Karasu yıl sonuna kadar 70 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kimlik kartı anahtar oldu

Yıl başında dağıtımına başlanan çipli kimlik kartlarıyla da kapılar açılabilecek. Kapı kilidinin içerisinde yer alan çiple kimlik kartını eşleştiren Kale Kilit, kimlik kartını anahtara dönüştürdü.

Ayrıca Kale Kilit’in mobil anahtar uygulamasıyla kullanıcılar sahip oldukları bütün kilitlerini kontrol edebiliyor. Kullanıcılar bu mobil uygulama ile kapıyı açıp anahtarı istediği kişiye mobil olarak gönderebiliyor.