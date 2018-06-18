Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sade gövdesi, ekonomik 50 cc 4 zamanlı motorla buluşan Neo's 4, alaşım jantlar, çift ön farlar, mavi arka plan aydınlatmalı LCD gösterge paneli, geniş sele altı depolama alanı ve EU4 uyumlu düşük emisyonlu yakıt enjeksiyonu gibi bir çok özellik barındırıyor.