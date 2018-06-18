Sade gövdesi, ekonomik 50 cc 4 zamanlı motorla buluşan Neo's 4, alaşım jantlar, çift ön farlar, mavi arka plan aydınlatmalı LCD gösterge paneli, geniş sele altı depolama alanı ve EU4 uyumlu düşük emisyonlu yakıt enjeksiyonu gibi bir çok özellik barındırıyor.
Yamaha Neo's 4 ile ehliyet derdine son
18.06.2018 - 09:44 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Zorunlu Trafik Sigortasından muaf olan Yamaha Neo’s 4 tam bir başlangıç motosikleti olarak dikkat çekerken, şehir trafiğinden ve park sorunundan kurtulmak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor.
Etiketler : yamaha,neo,
565064 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/565064.aspx
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