Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü
18.08.2018 - 15:32 | Son Güncelleme: 18.08.2018 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : çavuşoğlu,çin,
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