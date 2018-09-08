TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Son Dakika... TSK: 3 terörist etkisiz hâle getirildi
08.09.2018 - 09:00 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : terör,
579512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/579512.aspx
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