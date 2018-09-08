TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "