Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.
43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye
24.01.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi.
Etiketler : hava harp okulu,fetö,öğrenci,tahliye,
440960 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440960.aspx
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