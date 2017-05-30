İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi Semti'nde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki Samet Ergu, eşi 34 yaşındaki Serap ile kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.
Eşini ve 5 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
30.05.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de bir kişi, eşini ve 5 yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.
Etiketler : izmir,intihar,cinnet,
477832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477832.aspx
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