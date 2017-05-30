Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi Semti'nde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki Samet Ergu, eşi 34 yaşındaki Serap ile kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.