Bu sırada oradan geçen tır sürücüsü, yerdeki çocuğu son anda fark etti ve direksiyonu kırarak sırt çantasının üzerinden geçti. Büyük korku yaşayan çocuk ölümden dönerken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Ezilmekten son anda kurtuldu
13.11.2017 - 22:45 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vietnam’da yol kenarında ilerleyen iki bisikletli çocuktan biri dengesini kaybedince aracıyla birlikte yere düştü, ezilmekten son anda kurtuldu.
Etiketler : vietnam,kaza,bisiklet,
519310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519310.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER