Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sırada oradan geçen tır sürücüsü, yerdeki çocuğu son anda fark etti ve direksiyonu kırarak sırt çantasının üzerinden geçti. Büyük korku yaşayan çocuk ölümden dönerken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.