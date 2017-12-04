Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’ndan çıkan 10 araçlık konvoy, polis eskortu eşliğinde sınır bölgesine hareket etti.Kışladan, askeri personel takviyesinin de yapıldığı gözlendi.
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor
04.12.2017 - 14:31 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri personel takviyesi yapıldı.
Etiketler : Sınır,askeri sevkiyat,Hatay,
524783 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524783.aspx
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