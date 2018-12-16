Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi herkes Başkent’te yaşanacak güzel günleri heyecanla bekliyor. Bu güzel günlerde güne kuş sesleriyle başlamak var. Pencerenizden içeri doğayı hissetmenin mutluluğu var.

Çiçeklerle çevrili bir yemyeşil bir alan içinde oynayan çocukların sevincine ortak olmak var. Şimdi Ankara’nın kalbi Çankaya Oran’da, her anınıza değer katan bir yaşam yükseliyor.

Başkent Emlak Konutları sizi ve tüm sevdiklerinizi yaşanacak bu mutlu günlere davet ediyor.

Oran semtindeki Turan Güneş Bulvarı ve Doğu Kent Caddesi’nin kesişim noktasındaki Başkent Emlak Konutları, İmrahor Vadisi manzaralı yemyeşil peyzajıyla sakinleri için şehir ve doğayı keyifle bir araya getiriyor.

Sakinlerinin yaşamına kolaylık ve keyif katmak için, her detayın ince bir şekilde tasarlandığı Başkent Emlak Konutları’nda, bahçe tahsisli teras evi daireleriyle de farkını ortaya koyuyor. Proje kapsamında 93 ile 220 metrekare arasında değişen; 9 adet 1+1, 369 adet 2+1, 713 adet 3+1 ve 215 adet 4+1 tipleri satışa sunuluyor.

Her daire için tahsisli bir adet depo bulunuyor. Teras evlerde ise bahçe tahsisli daireler ile doğayla iç içe yaşam sunuluyor. Dairelerde ankastre olarak ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makinesi mevcut. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerde ebeveyn banyosu bulunan projede, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve için kapaklı niş alanları, 3+1 ve 4+1 dairelerde koridorda gömme dolap, 4+1 dairelerde de ebeveyn yatak odasında giyinme alanları bulunuyor. Her binada 2 veya 4 asansör bulunan projede, tüm kapalı alanlar ve daire içlerinde yangın algılama, söndürme cihazları, mutfakta gaz sensörü ve zeminlerde su baskınlarına karşı su ihbar sensörü sakinlerine güven veriyor. Bina cepheleri ise ısı yalıtımlı olup seramik ve alüminyum kaplamalar bulunuyor. Daireler arasında rahatsızlıklara engel olmak ve enerji tasarrufu için ısı ve ses yalıtımı kullanılıyor.

Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı tasarlanan toplam 4 kapalı yüzme havuzu, 2 fitness salonu, yoga-pilates stüdyoları, sauna, hamam ve buhar odalarıyla tüm ayrıcalıklarınız sizleri bekliyor. 48.000 metrekarelik park alanı, alışveriş caddeleri, vadi manzarası eşliğinde kahvenizi yudumlayacağınız kafeleri, şık restoranları, bisiklet yolları, temalı çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, açık satranç oyun alanı, süs havuzları ve çok daha fazlasıyla prestijli bir yaşam var Başkent’te…

Başkent Emlak Konutları; İlköğretim okulu, kreşi, kapalı otoparkı, camisi ve engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebileceği engelsiz yaşamı destekleyen mimarisiyle şimdiden Ankara’nın yeni yıldızı… Projedeki kapalı otoparklarla araç park sıkıntısı ortadan kaldırıldığı gibi hızla yaygınlaşan elektrikli araçlar konusunda da şimdiden çözüm üretiliyor. Otoparklarda elektrikli araçlar için şarj üniteleriyle ileride doğması muhtemel şarj sorununu da ortadan kaldırıyor.

Çankaya Köşkü ve Atakule’ye 4 km, Kızılay’a 7 km, Eymir Gölü ile ODTÜ Ormanı’na 8 km, Mavi Göl ve Mogan Gölü’ne 15 km ve Elmadağ Kayak Merkezi’ne ise sadece 19 km uzaklıkta…

Şehrin stresine uzak, yaşamın keyfine yakın Başkent Emlak Konutları; şimdi 0,60 vade farkıyla 120 aya kadar 3.200 TL’den başlayan taksitler ve daha birçok avantajla sizi Ankara’daki yeni hayatınıza davet ediyor.

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