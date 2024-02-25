Engelli bireyler araç alırken bu istisnalara tabi olacak

Engelli kişiler için hayatı daha kolay kılmak adına kendilerine verilen çeşitli haklar mevcut. Bu haklardan bazıları engelli bireylerin araç alımı ve araç kullanımı ile ilgilidir. Bunlar arasında en önemlisi ise Özel Tüketim Vergisi ödemeden sıfır bir araca sahip olmaktır. Bunun yanı sıra Motorlu Taşıt Vergisi muafiyeti de bu kolaylıklardan biri.

Engellilik derecesi yüzde 90 ya da daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defa mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisnadır. Bu uygulamadan yararlanmak için, alınması planlanan otomobilin özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor.

Limitler ne kadar yükseldi?

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri sürece ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde de "engelli bireylerin topluma kazandırılmaları ile birlikte yasal anlamda düzenlemelerle onlara tanının ayrıcalıkların sosyal devlet anlayışının bir parçası olduğu" hatırlatması yaptılar. Yetkililer "Özel Tüketim Vergisi engelli araç limiti geçtiğimiz yıl itibarıyla 1.004.200 TL olarak uygulanıyordu. Bu yıl için ise limit 1.591.255 TL'ye yükseltilmiş durumda. Böylece bu kapsamda yer alan vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu nihai fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla sıfır kilometre otomobil satın alabiliyorlar" yorumunda bulundular.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Bu haktan yararlanabilmek için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Engelli kişinin nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı, Vasi kararının belgesi (Engelli birey 18 yaşından küçükse başvuru işlemini ebeveynleri yapabilecektir. Aksi halde bireyin vasisi olanlar için mahkemenin verdiği vasi belgesi gerekiyor.) Bununla birlikte

Engellilere özel başvuru formu

İmzalı ve onaylı muayene belgesi (engellilik oranı için). Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurmak için hastane tarafından verilen dilekçe gerekiyor.

Trafik sigortasında da geçerli mi?

Bir diğer husus da trafik sigortasında bir istisnanın olup olmadığı konusu. Bu alanda bazı sigorta şirketleri, trafik sigortasında belirli indirimler uygulayabiliyor. Ama bu durum, tüm şirketler için genel geçerli bir kural değil ve şirketlerin inisiyatifine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Engelli bireylerin ve ailelerinin, sigorta teklifi alırken bu konuyu özellikle sorgulamaları ve şirketlerin özel şartlarını incelemeleri önemli. İndirim uygulayan şirketlerin, fiyatlar üzerinde ve belirli avantajlar sağlamada farklı politikalar devreye sokabilirler.

Türkiye genelinde 300’den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.