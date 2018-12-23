Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sivasspor canlı izle, Galatasaray Sivasspor şifresiz izle, GS Sivasspor şifresiz kanallar, GS Sivas canlı izleme linki, GS Sivasspor maçı saat kaçta... Ligin ilk yarısının son karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17. hafta ile devam ediyor. Ligin ilk yarısı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak. İlk yarıda avantajı elinde tutarak ikinci yarıya iyi başlamak isteyen ekipler, son hafta varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar. Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Lider Başakşehir'in puan kaybettiği hafta aradaki farkı kapatmak isteyen sarı kırmızılılar, avantajı yakalamak için evinde üç puanı kapmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda alacağı puanlar ile üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmaya dair detaylar sizlerle...

DG SİVASSPOR 9. DAKİKADA ROBİNHO'NUN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ!

GALATASARAY, 20. DAKİKADA EREN DERDİYOK İLE PENALTIDAN BULDUĞU GOLLE SKORU 1-1'E GETİRDİ.

30. DAKİKADA SARI KIRMIZILI EKİP FEGHOULİ İLE SKORU 2-1'E GETİRDİ VE 1-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMADA ÖNE GEÇTİ.

41. DAKİKA ROBİNHO HEM KENDİSİNİN HEM DE TAKIMININ 2. GOLÜNÜ BULDU! (2-2)

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen karşılaşma 23 Aralık Pazar Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma sadece beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Yukarıda paylaştığımız linkten dakika dakika canlı olarak takip edebilir, üye olarak ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Eren

SAKAT: Emre Akbaba, Sinan Gümüş

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Torje, Ndinga, Robinho, Emre, Muhammet

SAKAT: Ziya

CEZALI: Yok

Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26 puan topladı. Lider Medipol Başakşehir’in 8, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 puan gerisindeki Galatasaray, averajla haftaya 5. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor’u yenerek hem 2018’deki son maçını kazanmak hem de iç sahadaki 4 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.

Galatasaray’da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Belhanda, Sinan ve Rodrigues dönüyor

Fas Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından ligde Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran Younes Belhanda, hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Aynı milli maç arasında antrenman müsabakasında sakatlanan ve ligdeki son 4 maçta görev yapamayan Sinan Gümüş ile geçen haftaki Medipol Başakşehir müsabakasının devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues de son antrenmanda takımla çalıştı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda yarın oynayabilecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçlık cezasını tamamlayan ve Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçında sahaya çıkan Ryan Donk da uzun bir aradan sonra ligde görev alabilecek. Öte yandan, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte, sarı kart ceza sınırında 2 oyuncu bulunuyor. Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak ve Belhanda, yarın sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

Son 8 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’deki son 8 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 9. haftasındaki Bursaspor müsabakasıyla başlayan süreçte yalnızca 12. haftadaki Kayserispor maçını kazandı. Galatasaray, bu dönemde Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir’le berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda hanesine 8 puan yazdırabildi.

Sahasındaki son 4 maç berabere

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarından birer puan çıkarabildi.

Evinde 27 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında çıktığı son 27 müsabakada da kaybetmedi. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22’sini kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

Galatasaray ile Sivasspor 25. maça çıkıyor

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yarın 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16’sını sarı-kırmızılılar, 4’ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas’ta gülen taraf 2-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Sivasspor’a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul’da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.