Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Ocak 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı soruları sorulurken '9 OCAK 2019 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları sorgulama, MPİ sonuç sorgula' aramaları da devam ediyor. Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi sonrasında ilk çekilişini gerçekleştiriyor. 9 Ocak 2019 tarihli yeni yılın ilk çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “kırmızı düdük” projesine özel olarak düzenlenecek çekiliş sonrasında Milli Piyango sonuç sorgulama da aktif hale getirilecek. Milli piyango sonuçları, 9 ocak milli piyango sonuç sorgulama. Peki, Milli Piyango çekilişi 9 Ocak tarihinde ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2019 tarihli çekiliş sonrasında talihli adaylarına duyurulacak. 4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin verileceği çekilişte şans oyunu meraklıları çeyrek bilete 10, yarım bilete 20 ve tam bilete 40 TL ödeme yapacak. İşte çekilişle ilgili bilinmesi gerekenler ve sonuç sorgulama yapmak isteyenler için detaylar…

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA

BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Kurum'dan büyük ikramiyenin çekileceği saatle ilgili yapılan açıklama şöyle; İdaremizce gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Çekilişlerinin başlama saati, 09 Ocak 2019 tarihinden itibaren 15:00 olarak değiştirilmiştir. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18:00' de yapılacak olup İnternet sitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

9 Ocak tarihinde tarihinde gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi, saat 15.00'da başlayacak. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ilanı ise 18.00 olacak. Tüm çekiliş canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Milli Piyango idaresi, son günlerde basına yansıyan bazı haberler hakkında basın açıklaması yaptı. İşte, o açıklama;

"Bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde “Sayıştay’dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil” başlığıyla yayımlanan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İdaremizce düzenlenen piyango ve sayısal oyunların çekilişleri, şans oyunları sektörüne özgü çekiliş donanımları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmekte, çekilişe ilişkin tüm işlemler tutanağa bağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca, çekilişlerin tamamı “www.millipiyango.gov.tr” adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkânı bulunmaktadır.

Dolayısıyla, şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İdaremizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, haber başlığında yer verilen şekilde “Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil” şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri İdare Müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından her yıl periyodik olarak denetlenmekte olup, bir tek çekilişte bile usulsüzlük tespit edilmemiştir.

Milli Piyango İdaresi, halkımızın güveninden aldığı güçle ve bayilerinin fedakâr çalışmalarıyla, Türkiye’nin tanıtımına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat oyunlarına, Savunma Sanayine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kaynak aktararak ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Zaman zaman İdaremiz hakkında gündeme getirilen bu gibi asılsız iddialar İdaremizin kamuya aktardığı kaynakların azalmasına neden olmaktadır.

Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarından İdaremiz ile ilgili yapacakları haberlerde daha hassas ve sorumlu davranmaları beklenilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."