Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK FB canlı izle, Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz veren kanallar, 25 Şubat Beşiktaş Fenerbahçe maçı, Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle, Beşiktaş Fener derbisi şifresiz kanallar... Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 25 Şubat 2019 saat 21:00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz olarak veren kanallar hangileri? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı izlemek için detaylar haberimizde

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ŞİFRESİZ KANALLAR LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı 23. hafta maç takvimine göre, BJK FB derbisi bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta Bülent Yıldrım'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın ayrıca şifresiz olarak Bet365, Kayo Sports, SportKlub, DAZN, Sport TV3 kanallarından naklen yayınlanacağı söyleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Güven, Burak.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Moses, Tolgay, Ayew, Soldado.

BEŞİKTAŞ 19 GOL ATIP 11 GOL YEDİ

Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor maçında 4, Akhisarspor, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında ikişer gol atan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelelerinde ise birer gole imza attı.

İç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Beşiktaş, Antalyaspor'dan 3, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'dan ise ikişer gol yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında ise kalesinde birer gol gördü.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYIP

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, Süper Lig'de haftaya puan cetvelinde 15. sırada giren Fenerbahçe, bu sezon ligde 11 deplasman mücadelesine çıktı.

Deplasmanlarda sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada tek galibiyetini 5. haftada Atiker Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor, Bursaspor maçlarından beraberliklerle ayrıldı ve deplasmanlardan 7 puan topladı.

5 GOL ATTI, 14 GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda 5 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu 11 karşılaşmanın 7'sinde rakip ağları havalandıramadı.

Dış sahadaki Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında birer gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde 2 gol kaydetti.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor mücadelelerinde üçer, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında ikişer, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında birer gol yedi.