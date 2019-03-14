Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde 3600 ek göstergeden bahsederek konunun tekrar gündeme taşınmasını sağladı. 3600 ek göstergeden yararlanmak için bekleyen hemşire, polis, öğretmen gibi meslek sahipleri heyecanla ek göstergenin Meclis'te gündeme gelmesini ve yasalaşmasını bekliyorlar. 3600 ek gösterge son dakika haberleri, 2600 ek gösterge 2019, ek gösterge nedir gibi soruların cevapları haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR? EK GÖSTERGE YASALAŞACAK MI?

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son olarak ise 14 Mart'ta Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK? KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.

EŞİTLİK SAĞLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.

Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

30 YIL ÇALIŞARAK EMEKLİ OLANLAR

Yeni düzenlemeyle 30 yıl çalışarak emekli olan polislerin, emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.

Birinci derece öğretmen ve hemşirelerin emekli aylıkları 569 lira , emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

25 YIL ÇALIŞARAK EMEKLİ OLANLAR

25 yıl çalışarak emekli olan polislerin ise emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira artacak.

Birinci derece öğretmen ve hemşirelerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.