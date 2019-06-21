Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Fenerbahçe canlı izle, Efes Fener maçı şifresiz izle, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, Anadolu Efes FB maçı canlı izle, Anadolu Efes Fener maçı hangi kanalda gibi konular heyecanla beklenen karşılaşmaya dair en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 7. ve son maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak! Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak, Obradovic önderliğindeki Fenerbahçe Beko ise şampiyonluk serisini sürdürmek için mücadele edecek. İşte karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko şampiyonluk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Tüm biletler tükendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi. Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi. Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret

Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor. Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor. 1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi. Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.

Fenerbahçe, seriyi sürdürme hedefinde

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak. Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Obradovic'in gözü Mahmuti'nin rekorunda

Fenerbahçe Beko Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak. Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak. Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.