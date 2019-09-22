Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! GS Malatyaspor canlı skor kaç kaç? Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını hangi kanalda canlı izlenecek? İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar....

Avrupa’da hafta içi ilk sınavından puanla dönen Galatasaray, derbi öncesi Malatya deplasmanını kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Sezon başı yaptığı takviyelerle kadrosunu genişleten ve birçok alternatif oluşturan sarı-kırmızılılar yorgunluktan endişe etmiyor. Sofiane Feghouli ve Belhanda’nın yokluğunda hücum etme konusunda soru işaretleri oluşurken, teknik direktör Fatih Terim’in bu maçtaki en büyük kozlarından biri Emre Mor olacak. Yaz döneminde sansasyonel bir transfer atağıyla kadroya kazandırılan genç yıldız, artık istenilen seviyeye geldi. Fiziksel olarak ilk geldiğinde hazır olmayan ve kısıtlı süre alan Emre, Malatya’da takımı hücuma taşıyan isim olacak.

ŞUTLAR IUNUTMA

İki sezondur Malatya deplasmanında sıkıntı yaşayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim bu defa kupa maçında olduğu gibi kilidi erken açmayı hedefliyor... Brugge deplasmanından sonra antrenmanlarda dinlendirilen Falcao’nun da kendini iyi hissetmesi teknik heyeti sevindirirken, Terim’in en büyük beklentisi Emre Mor’dan. Genç oyuncuya tek tek ne yapması gerektiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı bol bol da şut çekmesini istedi. Emre Mor, kendisiyle yakından ilgilenen Donk’la idmanda çekilen bir fotoğrafa “Tamam abi anladık. Çalışmayı bırakmayacağım” diye esprili bir yorum yaptı. > Burhan Can Terzi



YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 22 Eylül Pazar akşamı deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.



YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI



BELHANDA VE EMRE AKBABA SAKAT

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda ile Emre Akbaba'nın sakatlıkları sürüyor. Geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba ile Kasımpaşa karşılaşmasında darbe sonucu çenesinde kırık oluşan Belhanda, yarınki maçta görev alamayacak.

TERİM VE İKİ YARDIMCISI YİNE TRİBÜNDE OLACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

SERİ, EMRE MOR VE ANDONE'NİN CEZASI BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekipte cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde oynayabilecek. Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart gören Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti. Emre Mor ise İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçlarında oynayamamıştı. Andone, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayı yarın ilk kez giyecek.

MALATYAPOR'A KARŞI DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı. Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi. BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

MALATYA CEPHESİ

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Takım, MKE Ankaragücü maçını ise 4-0 kazandı. Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

KADRODA 2 EKSİK VAR

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma'ya görev veremeyecek.