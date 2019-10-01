Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CBC Sport frekans, GS PSG CBC Sports izle, Galatasaray PSG maçı CBC Sports uydudan canlı izle, CBC Sport uydudan şifresiz nasıl izlenir gibi konular, Galatasaray'ın kritik PSG maçı öncesi internette en çok araştırılanların başında geliyor. Fatih Terim'in öğrencileri, Türk Telekom Stadı'nda kritik maça çıkıyor! Peki bu karşılaşma hangi kanallarda canlı yayınlanacak? AZ TV İSMAN TV CBC SPORT gibi kanallar bu karşılaşmayı yayınlayacak mı? CBC Sport yayın akışına göre; Galatasaray PSG maçı canlı olarak yayınlanacak! İşte CBC Sports uydu frekansı, CBC Sports nasıl izlenir, CBC Sports canlı izle gibi merak edilen detaylar...

CBC SPORT FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ (CBC SPORTS UYDUDAN İZLEME FREKANSI)

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

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CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.