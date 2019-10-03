Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bir Zamanlar Çukurova Canlı izle ATV

Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm ve Fragman İzle

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile yine nefes kesti. Heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananları sizler için özetledikYılmaz Hünkar'ı vurmak isterken Fekeli'yi vuruyor. Yılmaz ile Demir hapishanede karşı karşıya gelip kavgaya tutuşuyor. Fekeli ölüm kalım mücadelesi veriyor Müjgan'ın ise içi parçalanıyor. Yılmaz cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Züleyha'nın yanında alırken konakta duyulan silah sesi büyük bir korkuya neden oluyor.