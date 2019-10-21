Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 15. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul yeni sezon izle, Zalim İst 15 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle... Konusu, mekanları, genç ve başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zalim İstanbul, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay gibi usta isimlerle yoluna devam ediyor! Genç oyuncuları ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, geçen hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmemiş, bir haftalık ara verilmişti. Peki iki haftadır izleyicilerini sabırsızlıkla bekleten dizide bu hafta neler olacak? Cemre ile Cenk'in evliliği Karaçay köşküne bomba gibi düşmüştü! Yankıları hala devam ederken Nedim ne yapacak? Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 15. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 15. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM ÖZETİ

Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur. Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler?

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.