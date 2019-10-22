Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Real Madrid CBC Sport canlı izle, GS Real Madrid CBC Sports canlı mı, CBC Sports yayın akışı Galatasaray, Galatasaray Real Madrid AZ TV İdman TV izle, GS Real maçı AZ TV şifresiz izle, Galatasaray Madrid CBC Sports canlı şifresiz izle, Galatasaray Real Madrid maçı İdman TV canlı şifresiz, GS Real Madrid şifresiz veren kanallar gibi konular günün heyecanla beklenen maçına dair internette en çok araştırılanlar oluyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadeleye çıkıyor! Fatih Terim'in öğrencileri, Türk Telekom Stadı'nda dünya devi Real Madrid ile karşılaşıyor. Real Madrid maçı öncesi nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçı hangi kanallardan izleyebileceklerini araştırıyorlar. GS Real Madrid maçı AZ TV İdman TV CBC Sports gibi kanallardan yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar...

GALATASARAY REAL MADRİD CBC SPORT AZ TV İDMAN TV YAYINLAYACAK MI?

Tüm Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor! Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Peki Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanallarda şifresiz? GS Real Madrid maçı şifresiz kanalları sizler için derliyoruz! Heyecanla beklenen GS Real Madrid karşılaşması AZ TV ve İdman TV üzerinden yayınlanmıyor ancak CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz!

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GS REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN UYDU KANALLARI

Bein Connect Mena HD

Bein Sports Mena 1

BT Sport APP

BT Sports ESPN HD

Habersey.com HD

BT Sport Player HD

Sky Sports 5 HD

C More Stream

DAZN 1 Bar

DAZN Canada

Digi Sport 1 Rom

M4 Sport

Proximus

Teleculub live 1

Ziggo Sport Golf

Viaplay

Galatasaray'da Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Real Madrid'de 6 eksik

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.