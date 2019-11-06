Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid ​GS canlı izle, Real Madrid Galatasaray şifresiz izle, GS Real maçı hangi kanallarda şifresiz, GS Şampiyonlar Ligi maçı canlı kanallar, GS Real Madrid bein sports şifresiz mi... Temsilcimiz Galatasaray bu akşam oynanacak karşılaşmada İspanyol devi Real Madrid'i kendi evinde mağlup etmek için ter dökecek... Grupta son sırada yer alan Galatasaray için bu maç kritik önem taşıyor. Real Madris ile son karşılaşmasından mağlup çıkan Sarı Kırmızılı ekip için bu karşılaşma deyim yerindeyse kadar maçı olacak. Muhtemel 11'lerin belli olduğu karşılaşmaya dair merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Galatasaray Real Madrid şifresiz hangi kanalda, Real Madrid GS canlı izleme linki, Real Madrid GS maçı canlı skor ve muhtemel 11'ler gibi maça dair araştırılan bütün detaylar...

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REAL MADRİD GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard ,Benzema

Galatasaray

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alman hakem Zwayer'in yöneteceği dev karşılaşma Bernabeu Stadyumu'nda Türkiye saati ile bugün 23.00’te oynanacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

GS REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

EKSİK OYUNCULAR:

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

MAÇ ÖNCESİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER...

Galatasaray ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci kez karşı karşıya gelecek. Önceki yedi maçta Real Madrid beş kez kazanırken, Galatasaray iki galibiyet elde etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynadığı üç maçı da, toplamda bir gol atıp 10 gol yiyerek kaybetti.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Real Madrid (5; Barcelona ile birlikte).

Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynadığı son üç maçta kazanamayan Real Madrid (0G 1B 2M), bu turnuvada iç sahada dört maçlık kazanamama serisi yaşamadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in ardından (70) en fazla şut girişiminde bulunan ikinci takım olan Real Madrid (63), üçüncü haftada Galatasaray'a karşı 26 şut çekmiş ancak bunlardan sadece birini gole çevirebilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 15 maçtır kazanamayan Galatasaray (0G 3B 12M), turnuvadaki en uzun kazanamama serisini yaşıyor. Sarı kırmızılıların deplasmandaki son galibiyeti Mart 2013'te Schalke'ye karşıydı (2-3).

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 48 gol atan Karim Benzema iki gol daha atarsa, turnuva tarihinde tek takımla 50 gole ulaşan dördüncü oyuncu olacak: Lionel Messi (113 - Barcelona), Cristiano Ronaldo (105 - Real Madrid) ve Raul (66 - Real Madrid). Buna karşın, Benzema bu turnuvada dört maçtır gol atamıyor (16 şut girişimi, 0 gol).

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son beş maçında toplam 45 şut girişiminde bulunmasına rağmen gol atamayan Galatasaray, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi. Turnuvada en son Schalke art arda altı dış saha maçını golsüz tamamlamıştı (Kasım 2010'da).

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta toplam iki gol atıldı (ikisi de Galatasaray'a karşı). Turnuva tarihinde ilk üç grup maçında daha önce sadece iki takımın maçlarında bundan daha az gol atıldı: 2005-06 sezonunda Lille & 2014-15 sezonunda Monaco (birer gol).

Üçüncü haftadaki Galatasaray maçında gol atan Toni Kroos, Real Madrid'in Şamp

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