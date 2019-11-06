Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili Mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajlar, Mevlid Kandili WhatsApp Mesajları, Hadisli Anlamlı Sözler (EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2019) Hz. Peygamberimizin (sav) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid, müslümanlarca kandil niteliğinde kutlanmakta, bu günde ibadetler gerçekleştirilip, bu günün şuuruna binaen eşe dosta mesajlar yollanır. Sevdiklerine en özel ve anlamlı mesajı yollamak isteyen vatandaşlar "Mevlid Kandili Mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajlar, Mevlid Kandili WhatsApp Mesajları, Hadisli Anlamlı Sözler (EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2019)" şeklinde aramaları internette yapıyor. Bizde haberimizde sizler için bu tarz mesajlara ulaşabilmenize adına Mevlid Kandili Mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajlar, Mevlid Kandili WhatsApp Mesajları, Hadisli Anlamlı Sözler (EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2019) bir araya getirdik. İşte Mevlid Kandili Mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajlar, Mevlid Kandili WhatsApp Mesajları, Hadisli Anlamlı Sözler (EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2019)...

Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri,

zeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI / RESİMLİ KISA VE UZUN KANDİL MESAJLARI

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.



Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.





Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.



Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.



Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.



Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.





Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.



Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.



Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

MEVLİD KANDİLİ WHATSAAP MESAJLARI / HADİSLİ ANLAMLI SÖZLER

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.. -Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~