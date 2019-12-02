Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 21. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle, Zalim İst 21 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle​... Kadrosunda barındırdığı usta oyuncuların yanında genç kadrosuyla da oldukça ilgi çeken ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, bu hafta 21. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Nedim'in herkese karşı aldığı cephe, son hafta Agah'a da sıçramıştı! Nedim'in sözleri karşısında şok olan Agah'ı bu hafta neler bekliyor? Cenk ve Nedim karşılaşmasını fragmanda gören izleyiciler heyecanla neler olacağını bekliyorlar. Çukur ve Yasak Elma gibi dizilerle reyting yarışında olan Zalim İstanbul'da heyecan dorukta! İşte Zalim İstanbul 21. yeni bölümü ile ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 21. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 21. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Şeniz, Agah’ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren’e karşı Seher kozunu oynar.

Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.