Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo dizisi oyuncuları Ramo ilk fragman... Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı Ramo dizisi yakında ekranlardaki yerini alacak. Show Tv'nin iddialı yapımı şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. Bölümleri Adana'da çekilen Ramo dizisi şimdiden izleyiciden tam puan alacak gibi duruyor. Reyting savaşından galip çıkmasına kesin gözüyle bakılan Ramo'nun ilk fragmanıda yayınlanmaya başladı. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı Ramo dizisinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor. Kadroda Muyrat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yanı sıra; İlker Aksum Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta isimler yer alıyor. Bu haberi duyan izleyiciler merakla Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo dizisi oyuncuları Ramo ilk fragman... şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. İşte huzurlarınızda Ramo dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO İLK FRAGMAN İZLE

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

Çok yakında Show TV'de ekranlara gelmeye başlayacak olan dizinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı ancak dizinin başlangıç tarihi yayıncı kuruluş tarafından paylaşılmadı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.