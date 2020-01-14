Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 1. bölüm izle, Ramo Show TV izlee (Ramo dizisi ilk bölüm izle) Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo dizisi Show TV ekranlarında bu akşam fırtınalar estirmek üzere görücüye çıkıyor. Kadrosunda; Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yanı sıra İlker Aksum, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, ilhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli isimleri de bulunduran Ramo dizisi izleyicide heyecan uyandırdı. Televizyon seyircisi internette, "RAMO 1. bölüm izle, Ramo Show TV izlee (Ramo dizisi ilk bölüm izle) " şeklinde aramalar yaparak dizinin ilk bölümünü izlemek için sıkça araştırmaya başladı. İşte RAMO dizisiyle ilgili derlediğimiz haberimiz...

RAMO DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE

RAMO 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.