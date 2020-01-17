Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 28. bölüm full tek parça izle, Hercai son bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen ve reytnig rekorları kıran dizisi Hercai, 2020'de de yoluna son hız devam ediyor. 17 Ocak akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün fragmanları diziseverleri heyecanlandırdı. Reyyan ile Miran'ın ekranlara bağlayan hikayesinde bu hafta neler yaşanacak? Hercai 28. bölüm izle ATV, Hercai son bölüm full izle... Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

HERCAİ 28. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

REYYAN, MİRAN'A DESTEK OLUYOR

Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur.

AZİZE, ELİF'İ KONAKTAN GÖNDERMEK İSTİYOR

Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister.

ELİF YURT DIŞINA GİTMEYE KARAR VERİYOR

Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder.

YENİ BİR SAVAŞ BAŞLIYOR

Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.