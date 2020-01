Türkiye Gazetesi

Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt nerenin yemeği? Pırtımpırt nasıl yapılır / tarifi... Türk mutfağı çeşitliliği ve lezzetiyle dünya yemek kültürleri içerisinde çok önemli bir yere sahip, İl il, ilçe ilçe binlerce tarif Türk mutfağının motiflerini oluşturur, zenginliğine zenginlik katar. Türk mutfağının çeşitliliğinin yanı sıra bu mutfağa ait yemeklere verilen isimlerde oldukça ilgi çekici olmuştur. Bu yemeklerden biri de Kayseri'nin Develi ilçesine özgü pırtımpırt yemeğidir. İlk duyulduğunda kulağa oldukça enteresan gelen pırtımpırt yemeği öğrenen vatandaşlarının denemekten kendilerini alamadıkları ve deneyince çokça sevdikleri bir yemek. Peki Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt nerenin yemeği? Pırtımpırt nasıl yapılır / tarifi... İşte pırtımpırt ile ilgili tüm detaylar...

PIRTIMPIRT NASIL YAPILIR? | TARİFİ

200 gr dana eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış yarma(dövme)

Göz kararı istediğiniz kadar asma yaprağı(kurusu, tazesi yada salamura hepsi olur)

2 yemek kaşığı salça

2 adet soğan

5 diş sarımsak

Sıvı yağ

PIRTIMPIRT YAPILIŞI

Kayserinin Develi ilçesinin yöresel yemeğidir Pırtımpırt. Kuru asma yapraklarını parçalanmasından dolayı pırtım aşı, pırtımpırt yada kirtimpurt denilir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

Soğanlarımızı ve sarımsağımızı doğrayıp sıvı yağ ile düdüklü tencerede kavuruyoruz.

Üzerine kuş başı doğranmış etimizi ekliyoruz.

Et kavrulduktan sonra 1-2 yemek kaşığı salçamızı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz.

Daha sonra doğradığımız asma yapraklarımızı ekliyoruz.

Ben salamura kullandım bu yüzden yemeğe tuz ilave etmedim.Taze asma yaprağı kullanırsanız göz kararı tuz ekleyebilirsiniz.

Yine biraz kavuruyoruz. Daha sonra önceden haşladığımız nohut ve yarmayı ekliyoruz.

Et suyumuzu da ekliyoruz. Ben kendim yaptığım et suyunu kullandım bulyon da kullanabilirsiniz.

Üstünü geçecek kadar su ekleyip düdüklümüzü kapatıyoruz.

Yaklaşık yarım saat fışlaması yeterli olacaktır. Afiyet olsun :)