Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 29. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm izle, Zalim İstanbul tekrar izle! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Son bölümlerde Agah her şeyi öğrenmiş, Cenk ile Nedim arasında yaşananları hazmetmesi kolay olmamıştı! Son olarak ise Şeniz'in bıçaklanmasından Nedim sorumlu tutulmuştu. Bu hafta yeni bölümde neler olacak? Cenk ve Nedim kardeş mi, gerçeği öğrenecekler mi? Zalim İstanbul 29. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.