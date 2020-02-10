Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 8. bölüm full tek parça izle, Seferin Kızı son bölüm tekrar izle! Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi Sefirin Kızı, 10 Şubat akşamı 8. yeni bölümü ile ekranlara geldi! Nare'nin Akın'ı peşine takarak yurt dışına çıkması, Sancar'ı çılgına çevirecek! Gediz ve Sancar, Nare için ne yapacak? Seferin Kızı 8 bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

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SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.